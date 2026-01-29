アメリカのベッセント財務長官は28日、政府による為替介入について「絶対にしていない」と否定しました。ベッセント財務長官はCNBCテレビのインタビューで円高・ドル安誘導のための為替介入を否定しました。ベッセント長官：（Q.円高誘導のための為替介入し円高をしているのか）絶対にしていない。ベッセント氏は今後の介入について「我々は強いドル政策を取っていること以外、コメントは控えたい」と述べるにとどめました。ベッセ