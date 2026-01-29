牡羊座人生の主人公は自分そのことを思い出して自分のことを後回しにしてでも他人のために尽くしてきた人は、この時期は自分の優先順位をちょっと上げて過ごすといいでしょう。特に「自分が何をしたいのかわからない」「疲れてボーッとしてしまう」という人は、心を満たす時間を作ってみると素敵です。それでこそ、大勢の人の中にいても自分を犠牲にしすぎず、バランスよく付き合っていけるはず。「今でなくていいこと」は今やろう