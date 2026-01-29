冬のボーナスは一年の頑張りが数字として表れる。大幅な増額に喜ぶ人がいる一方で、会社の給与体系によってその「もらい方」や「額」には大きな差があるようだ。埼玉県の50代男性（素材・化学・食品・医薬品技術職／年収1100万円）は、今年の冬ボーナスの結果に満足していることを明かした。「昨年冬188万、今年冬211万。今年は査定が昨年より良かったため平均より0.4か月分多かった」勤め先は年収に占めるボーナスの割合が多いと