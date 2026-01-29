「ハワイ周辺では10月にサメの咬傷事故が増える」という話は研究者たちの間でたびたび指摘されていますが、その理由は明らかになっていません。ハワイ大学マノア校ハワイ海洋生物研究所(HIMB)のカール・G・マイヤー氏は、約30年分のサメによる襲撃事故の記録を分析して10月にサメによる襲撃が増加することが統計的に有意だと報告したうえで、その理由を分析しました。‘Sharktober’: tiger shark parturition drives seasonality