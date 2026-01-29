1月26日、橋本環奈（26）主演のドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）の第3話が放送された。同ドラマは、橋本演じるヤンキーの主人公が、親友の事故死をきっかけに猛勉強して脳神経外科医になる姿を描いた医療エンターテインメントだ。第3話の平均視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）は、世帯が6.1％、個人が3.6％を記録。第2話と世帯・個人ともに同じポイントで、完全な横這いの推移となった。「第1話の視聴率が世帯8.1％、個