ブレーキの不満って、実は「効き」だけじゃない。ホイールがすぐ真っ黒になる、ペダルが扱いづらい、スポーツ走行で熱が不安、EV/HEVで負担が増える……。 そんな悩みに対してもしっかりと応えてくれるのが、高性能なパッドとディスクローターをメインとした自動車用ブレーキパーツの専門メーカーとして、精力的に製品開発を続けるのが「ディクセル（DIXCEL）」だ。 2026