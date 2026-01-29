スポーツ報知では連載企画「前進ルーキー１１人」で巨人の新人全選手を紹介する。第９回はドラフト６位の藤井健翔内野手（１８）＝浦和学院＝。一度は野球を辞めることも考えていた「浦学のジャッジ」の異名を持つ男は、巨人の未来の４番を目標に掲げる。藤井の豪快なスイングに、見ていたファンからは「すげぇ〜」と感嘆の声が漏れる。新人合同自主トレでは、サク越え連発。Ｇタウンの観客を驚かせた。小学校１年からソフト