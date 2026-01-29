第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の新主将として、中村海斗（３年）の就任が内定したことが２８日、分かった。広島・世羅高出身の中村は今回、初めて箱根駅伝の１６人登録メンバーに入ったが、９区と１０区の補欠要員で出番なし。３年時まで学生３大駅伝で出場経験がないが、闘志あふれる選手で主将に立候補した。３年生の学年ミー