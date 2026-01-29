元朝日放送でフリーアナウンサーの宮根誠司氏（６２）が司会を務める日本テレビ・読売テレビ系情報番組「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）が今秋の改編で終了することが２８日、分かった。複数の関係者がスポーツ報知の取材に認めた。＊＊＊２０１５年から約８年、スポーツ報知芸能デスクとして、月２回の出番で芸能ニュースのある時に生出演した。生放送のスタジオで毎回感じていたのは、情報がめま