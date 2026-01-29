シンガー・ソングライターのＫｕｃｃｉ（くっち、２１）が、タイの放送局・ＧＭＭ２５で放送中の連続ドラマ「ＭｕＴｅＬＵＶ：ＬｏｖｅＬｏｃｋ」（月曜・後１０時半、ＹｏｕＴｕｂｅで世界配信）に出演し、世界進出した。今作で女優デビュー。セリフはほぼタイ語の難役に挑んだ。両親は日本人で、親戚にもタイ人はいない。「タイ料理が大好き。レジで『おいしかったです。ありがとうございました』と、タイ語で言えたら