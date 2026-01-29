高市早苗首相（６４）と近い萩生田光一幹事長代行（６２）が自民党の公認候補として立候補する東京２４区は、全国屈指の注目選挙区だ。萩生田氏は前回の２４年衆院選で、自民党派閥の裏金問題のため党の公認を得られずに無所属出馬。今回は首相側近として負けられない戦いに臨む。公明党と立憲民主党が合流して設立された新党・中道改革連合は、前回選挙で出馬した有田芳生氏（７３）に代わって細貝悠氏（３２）を擁立。公明党の