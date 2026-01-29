大相撲の横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝が２８日、三つぞろいの新たな化粧まわしが贈られ、東京都内での贈呈式に出席した。贈り主は、東京後援会会長を務め、不動産事業などを手がける「サンフェル」社の深澤朝房社長で、ＧＩ馬パンジャタワーのオーナー（馬主名義は（株）ＤｅｅｐＣｒｅｅｋ）。太刀持ちには同馬を模写した「天馬」が描かれた。大の里は春場所（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）から使用することを約