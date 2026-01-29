「冬季五輪の花」と評されるフィギュアスケート。銀盤を彩る選手の衣装には、どのような職人技が詰め込まれているのか。選手の高度な技術と人々の心を打つ演技、そして華麗な衣装と三位一体となって作り出される「氷上の芸術」。衣装デザイナーの伊藤聡美さんは、男子でミラノ・コルティナ五輪（２月６日）代表の三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大＝らの衣装を手がけ、国内外で活躍する。製作の過程と込める思いに迫る