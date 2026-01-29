◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都・芝１２００メートル）追い切り＝１月２８日、栗東トレセンキレッキレの伸び脚だ。アブキールベイは栗東・坂路で単走。終始馬なりだったが自然とギアを上げ、ゴールに向けて四肢を素早く回転させた。フットワークは軽快そのもので、５４秒３―１１秒８をマーク。坂口調教師は「時計面は求めず、気持ちよく走らせるようにしました。いい動きでしたね」と手応えを示した。４１２