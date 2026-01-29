日本映画製作者連盟（映連）が28日、都内で新年記者発表会を開き、2025年の年間興行収入（興収）が、前年比32・6％増の2744億5200万円と、興収での発表を始めた2000年（平12）以降、最高記録を挙げたと発表した。島谷能成会長（73＝東宝会長）は「うれしいお知らせでございまして、新記録が生まれました」と報告。19年の2611億円が、それまでの最高だったが「飛躍的に向上した大豊作」と語った。内訳は、邦画が前年比33・2％増の20