射殺された男性を追悼する花束などが置かれた事件現場＝28日、ミネアポリス（AP＝共同）【ミネアポリス共同】米中西部ミネソタ州ミネアポリスで移民を取り締まる連邦捜査官が抗議中の米国人男性（37）を射殺した事件で、米主要メディアは28日、発砲した捜査官2人が休職処分となったと報じた。移民摘発を管轄する国土安全保障省関係者の話としている。トランプ政権は24日の事件発生当初、男性が銃を所持していたとして発砲の正