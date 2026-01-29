俳優旭惟吹（22）が、26年10月放送予定の日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」にランナーとして出演することが29日、発表された。同作は作家池井戸潤氏の小説が原作。箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局の舞台裏を描く。主演は大泉洋（52）で、箱根駅伝の生中継を担う「大日テレビ」チーフプロデューサー役。また。明誠学院大学陸上競技部の新