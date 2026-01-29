ビシェット、ロベルトJr.が計算通りに働けば間違いなく地区優勝を狙えるが…(C)Getty Images今季2シーズンぶりのプレーオフ進出を目指すメッツは、オフにボー・ビシェット、ルイス・ロベルトJr.という、経験、実績ともに豊富な強打者を獲得した。フアン・ソトが主軸を担う打線により厚みを加える補強であることは明らかであり、新加入となった両選手への期待は高まるばかりだ。だが今季のメッツ打線において、ビシェット、ロベル