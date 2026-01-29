きょうも冬型の気圧配置が続きます。山陰から北の日本海側では引き続き雪が降り、特に北海道南部や、北陸地方では降り方が強まる時間帯もあるでしょう。夜は濃尾平野でも北側の地域を中心に雪が降りそうです。一方で太平洋側では晴れて乾燥する所が多くなりますが、午後は関東地方でも雲が発生しやすく、神奈川県や千葉県を中心に雪や雨がチラつくでしょう。標高の高いところでは積雪する所もありそうです。最高気温は東京や大阪、