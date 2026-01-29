フリーアナウンサーの谷尻萌（26）が29日、インスタグラムを更新。女子高校生風のコーデで、写真シールを撮影したことを報告した。「仲良しのゆりちゃん(@yuri_we.official)と制服プリ撮ってきたよ」とコメント。女優、笠間優里（24）と撮影した写真シールの画像を披露した。カーディガンにプリーツスカートを着用した、制服風のコーディネートで撮影を楽しんでいる。この投稿にフォロワーからは「萌ちゃんはJKですか!?」「制服姿