女優伊藤沙莉（31）が主演したNHK連続テレビ小説「虎に翼」が、来年公開で映画化されることが28日、東宝などから発表された。東宝の公式X（旧ツイッター）では「虎に翼映画化決定！」と記し、「劇場版『虎に翼』」のタイトルで、ドラマでヒロイン猪爪寅子を演じた伊藤が引き続き主演と伝えた。内容については「寅子が“最後の事件”に挑む！NHKの連続テレビ小説『虎に翼』が、完全オリジナルストーリーで劇場映画として帰ってき