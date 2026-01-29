メジャー通算164本塁打を誇る中日の新外国人、ミゲル・サノー内野手（32）が28日、中部国際空港着の航空機で初来日した。得点力不足解消の起爆剤として期待されるドミニカンは、同郷のパドレスのスター選手で、21年ナ・リーグ本塁打王のタティスを超えるというパワーに自信を示した。「（地元の）タティスの家で毎日、練習してきたよ。打撃ケージがあってね。タティスとどっちが打球を飛ばすかって？オレだ」言葉の端々から