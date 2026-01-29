オリックスの杉本が球団の“大トリ”で契約更改交渉に臨み、1000万円増の年俸7700万円でサインした。昨季は4年ぶりに規定打席に到達するなど119試合に出場し、16本塁打とOPS（出塁率＋長打率）でチームトップ。「チームメートの規定（打席）に乗った選手のアップ幅を見てワクワクして、下交渉した時に900万アップと言われて。ちょっとショックで」と明かした。上積みは100万円にとどまったが「この悔しさは白球にぶつけたいと