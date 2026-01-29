中日ドラフト1位・中西（青学大）が、ナゴヤ球場での新人合同自主トレを“ブルペン締め”で打ち上げた。捕手役を座らせて直球主体に約30球を投げ、「例年よりも早い段階で状態も上がってきていますし、このままケガなく過ごせたら」と順調ぶりを強調。2月1日からの春季キャンプは1軍・北谷スタートで「キャンプの途中段階で実戦モードになると思いますが、自分のことを理解しながら全力で取り組みたい」と言葉に力を込めた。