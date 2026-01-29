記者会見するパウエル議長＝28日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米連邦準備制度理事会（FRB）は28日、連邦公開市場委員会（FOMC）を開き、主要政策金利を3.5〜3.75％で据え置くことを決めた。据え置きは2025年7月以来4会合ぶり。雇用に減速感が見られる一方、インフレの低下は途上で、当面の動向を見極める必要があると判断した。ウォラー理事、ミラン理事がいずれも0.25％の利下げを主張して反対した。パ