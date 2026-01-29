壁面に地蔵菩薩が彫られた地蔵やぐら（鎌倉市教育委員会提供）鎌倉周辺で特有の「やぐら」と呼ばれる横穴式墳墓が集まった国史跡「大町釈迦堂口（しゃかどうぐち）遺跡」（鎌倉市大町）が２月２６日から期間限定で公開される。遺跡は２０１１年に市が民間業者から取得し整備を進め、今回初めての公開となる。やぐらは鎌倉時代から室町時代にかけ、平地の少ない鎌倉で崖や山の斜面に横穴を掘って遺体を埋葬し、仏像や石塔などを