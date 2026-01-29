NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5340.20（+219.60+4.29%） 金４月限は急反発。時間外取引では、トランプ米大統領の発言によるドル安や米政府機関の一部閉鎖の可能性などを受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、上げ一服となった。日中取引では、押し目を買われ、一代高値を更新した。 MINKABU PRESS