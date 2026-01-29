FP、宅建資格を持ち、消防設備士としても働く芸人の節約術がスゴすぎる……！収録後、自宅まで１時間半の道のりを歩き、「惣菜を買うのは家族の誕生日の時だけ」と語る節約家芸人。自宅付近に到着すると、水道代を節約するため、公園でトイレを済ませ…。彼がそこまでする理由とは…！？ 【TVer】「ゲームの課金は犯罪やと教えてるから」子どもにおもちゃを買ったことがないザブングル加藤、家族旅行は関東近郊に１泊２日