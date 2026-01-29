[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](エティハド スタジアム)※29:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・シティ]先発GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマDF 6 ナタン・アケDF 21 ラヤン・アイト・ヌーリDF 27 マテウス・ヌネスDF 45 アブドゥコディル・フサノフMF 7 オマル・マーモウシュMF 10 ラヤン・シェルキMF 11 ジェレミ・ドクMF 20 ベルナルド・シウバMF 33 ニコ・オライリーFW 9 アーリング・ハーランド控えGK 1 ジェー