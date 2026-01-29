[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](カンプ・ノウ)※29:00開始<出場メンバー>[バルセロナ]先発GK 13 ジョアン・ガルシアDF 3 アレックス・バルデDF 5 パウ・クバルシDF 18 ジェラール・マルティンDF 23 ジュール・クンデMF 10 ラミネ・ヤマルMF 11 ラフィーニャMF 16 フェルミン・ロペスMF 20 ダニ・オルモMF 24 エリック・ガルシアFW 9 ロベルト・レバンドフスキ控えGK 25 ボイチェフ・シュチェスニーGK 31 ディエゴ・コッヘ