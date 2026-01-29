広島は28日、「ゾンビタバコ」などと呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして医薬品医療機器法違反の疑いで27日に広島県警に逮捕された羽月隆太郎容疑者（25）に、活動停止の処分を下した。【エトミデートとは】エトミデートは昨年5月に指定薬物として規制されたもので、元大阪地検検事で弁護士の亀井正貴氏によると「まだ規制されたばかりで、使用や所持のみで逮捕から公判までいった例は少ない」という。密輸な