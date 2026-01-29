西武の新人合同自主トレ最終日に、ドラフト1位・小島（明大）はベルーナドームで西口監督らが見守る前でフリー打撃。柵越えなど快音を響かせ「最終日をしっかり終われた。（1軍スタートの）キャンプインへ、いい状態できている」とうなずいた。2位左腕の岩城（中大）はブルペンで41球の投球練習。「徐々に出力を上げられている。ケガなく終えられたのが一番」と話した。