重賞初挑戦となるウインアイオライトは4馬身先行したメビウスロマンス（3歳未勝利）に馬なりのまま併入。矢嶋師は「促すこともなく余力たっぷりの走りを見せてくれた。崩れがちだった左右のバランスも良くなっている」と高評価。「52キロのハンデもいいが、追い出すと右にささる癖があるのでジョッキー（高倉）と打ち合わせしたい」と課題も挙げる。昨年のスプリンターズSを制したウインカーネリアンの全妹だけに目が離せない