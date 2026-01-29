巨人のドラフト1位・竹丸（鷺宮製作所）は合同自主トレ初日からブルペン入りし、捕手を立たせて直球のみ20球を投じた。捕手は新主将の岸田が務め「結構緊張しましたが、球種の話だったりができて良かったです」と振り返った。2位の田和（早大）もブルペン入り。同じく捕手を立たせてシンカーやスライダーなどの変化球も交えて23球を投げ込んだ。