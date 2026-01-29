誰もいないマウンドに真っ先に現れたのは則本だった。巨人の主力選手による合同自主トレがキャンプ地・宮崎でスタート。楽天からFA加入した35歳右腕がブルペン一番乗りを果たした。オール直球で34球。「良かったと思います」と短い言葉に充実感を漂わせた。早く投げたくて仕方なかった。屋外でのキャッチボールから誰よりも早く肩をつくると、グラブとスパイクを抱えて木の花ドーム内のブルペンへ駆け足で向かった。ブルペンに