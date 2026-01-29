昨年11月22日の京都3Rでの落馬負傷で戦列を離れていた幸英明（50）が28日、栗東で調教騎乗を再開。31日に京都でレースに復帰する。両側の肋骨、右鎖骨、左足くるぶしなど複数箇所の骨折と左肺挫傷で手術を受けた。「今回はきつかったです。搬送されている時は息苦しくて、死ぬのかなって感じたぐらい。主治医の方はあと15〜20分遅かったら危なかった、とおっしゃっていました。このまま（騎手を）辞めようかなとも思った」と明か