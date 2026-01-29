DeNAの新外国人4選手について木村洋太球団社長は「今年のチームを強くしてくれるのにふさわしい4人が集まってくれた」と期待した。2メートル3の長身から角度ある投球が武器の右腕・レイノルズ（パドレス）は「ドアや天井に頭をぶつけることが多いけど、高身長は野球選手として恵まれている。そのアドバンテージを活用して貢献したい」。左腕・コックス（ブレーブス）、右腕・ルイーズ（レンジャーズ3A）もともに「勝利に貢献