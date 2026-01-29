男性9人組「超特急」のハル（20）らが28日、都内で開催された「NYLON’SNEXT2026AWARDS」の授賞式に出席した。今年の抱負として、ハルは「結成15周年。馬のように飛躍していきたい」と今年の干支（えと）を引き合いに意気込み。タレントのファーストサマーウイカ（35）は「声優の仕事を増やして、私の名前よりもキャラクターが認知されるように頑張りたい」と語った。またお笑いコンビ「ナユタ」は「ジブリ映画に出た