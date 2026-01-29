昨年、最多安打のタイトルを獲得した楽天の村林が、本拠地で自主トレを公開。毎年恒例のソフトバンク・今宮との合同自主トレを打ち上げて仙台に戻り「ここからキャンプで追い込む。去年と同じではダメ」と話した。昨季は打率・281も、3本塁打、14二塁打で「今年は長打にこだわる」と打力アップを目標に。海外FA権を行使し巨人に移籍した則本には「対戦したら僕だけは打たせてください、と言います」とおどけた。