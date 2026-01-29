■コラボス 375円(+80円、+27.1％) ストップ高 コラボス [東証Ｇ]がストップ高。27日の取引終了後に、26年3月末時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感された。毎年3月末時点で10単元（1000株）以上を継続して1年以上保有する株主を対象に、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、楽天ポイントギフト、dポイントなどと交換できるデジタルギフト1万5000円分を贈呈する。なお、初回の2