歌手でタレントの研ナオコ（72）が28日、東京都千代田区の東京国際フォーラムでデビュー55周年記念公演を行った。“弟”のように可愛がってきたデビュー52年目のロックバンド「THEALFEE」が祝福に駆け付けた。事務所の先輩後輩。仕事がなかったアルフィーを、研は自身のツアーのバックバンドとして同行させ、3人だけの演奏の時間をつくるなど愛情を注いできた。ステージに立つ者としての「いろは」を教わったことが、長く愛