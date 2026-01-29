4戦連続で中2週の臨戦となるヤブサメは坂路で4F54秒7〜1F12秒5。石橋師は「今日の坂路は時計がかかっていたし、使ってきているのであれぐらいで。状態は大丈夫」と合格点を与える。近況は5歳シーズンに春秋スプリントG1を制した父ファインニードル譲りの成長力を示す充実ぶり。5歳初戦だった同舞台の前走・淀短距離Sの差し切りも鮮やかだった。師は「全体的に良くなってきて、体つきがガシッとした」と進化を伝えた。