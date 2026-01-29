▼アブキールベイ（坂口師）時計は気にせず気持ち良く走らせた。いい動き。前走が大幅プラス体重だったが、今回もプラスで出せそう。▼イコサン（長谷川師）思い通りに動いていました。千直の適性が高い馬ですけど、距離は大丈夫だしコーナーも不器用じゃないと思っています。▼エーティーマクフィ（富田）時計がそれほど速くない中でも、併せ馬で動く馬を追いかけながら、集中力を保つようにいい追い切りができました。▼