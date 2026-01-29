ヤクルトは10日から埼玉・戸田グラウンドで行っていた新人合同自主トレを打ち上げた。キャンプ1軍スタートのドラフト1位・松下（法大）は「無事終わって良かった」と笑顔。自身の応援歌が早くも作成されており「びっくり。期待していただけて凄く光栄」と話した。8選手全員が故障なく練習を終え、青木宣親GMは「滑り出しとしては良い方向にいっている」とうなずいた。