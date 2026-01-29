今オフのポスティングシステムでのメジャー移籍を断念し、西武に残留した高橋光が埼玉県所沢市の球団事務所で契約交渉に臨み、4000万円増の年俸2億5000万円（金額は推定）でサインした。今季中に海外FA権を取得見込みで、メジャー移籍の再挑戦について「まだ諦めていないし、ここで諦めたら一番ダサい。野球人生が終わったわけじゃないので」と強い意欲を示した。契約は複数年で、希望すれば破棄できるオプトアウト条項が盛り