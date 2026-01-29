阪神JF3着タイセイボーグ（牝＝松下）は吉村でチューリップ賞（3月1日、阪神）へ。フェアリーS5着サンアントワーヌ（牝＝鹿戸）はフィリーズR（3月7日、阪神）が目標。社台グループオーナーズが発表。京都新馬1着ペイジャー（牡＝福永）は中山芝1600メートルの1勝クラス（3月8日）へ。中山1勝クラス1着ヒシアイラ（牡＝池江）はマーガレットS（2月28日、阪神）、僚馬で京都1勝クラス4着スカイスプレンダー（牡）はゆりか