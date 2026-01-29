広島は28日、「ゾンビタバコ」などと呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして医薬品医療機器法違反の疑いで27日に広島県警に逮捕された羽月隆太郎容疑者（25）に、活動停止の処分を下した。捜査関係者によると、関係先からエトミデートとみられる薬物を含んだ複数の容器と吸引するための器具が押収されたことが判明。球団は捜査の進展を見て今後の対応を判断する意向だが、最悪の場合は契約解除となる可能性も出てきた