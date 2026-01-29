ロッテのドラフト1位・石垣元（健大高崎）が、ロッテ浦和での新人合同自主トレ最終日を迎えた。キャッチボールで力強い球を投げ込んだ右腕は「最初は緊張したけど、慣れてきた。日に日に状態は上がっている」とし、視察した建山1軍投手コーディネーターと、2月1日からの宮崎1軍キャンプ中に初ブルペン入りする方針を確認した。26日にはサブロー監督がテレビ番組で、状態が万全であれば開幕から1軍で1イニングずつ中継ぎ起用し