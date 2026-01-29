お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が28日深夜に放送された読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。結婚式の思い出を振り返った。20代女性から「元不倫相手だが“人生の恩人”…結婚式に呼ぶべき?」という悩みが届き、結婚式の話題となった。吉田は「結婚式で思うけど…リハいる?あれ」と疑問を口にした。これにお笑いコンビ「霜降り明星」粗品は「僕はやりました」と自身の結婚式を思い返した