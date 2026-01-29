楽天ドラフト6位の九谷（王子）が、新人合同自主トレ4度目のブルペン入り。21球を投じた。「特にこだわりはないんですが、正面で振りかぶると力むのでメジャー流に横にしています」と本塁方向ではなく、三塁方向を向いたワインドアップを披露。名古屋名物味噌かつの老舗店「矢場とん」の硬式クラブチーム「矢場とんブースターズ」にも所属していた右腕は「選手グルメも作ってもらえるように活躍したい」と目を輝かせた。